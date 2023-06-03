Постпред Крыма: новый статус Азовского моря освободит от международных процедур для судов
- РИА Новости
Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Он рассказал, что ранее действовавшие правила предполагали статус совместного пользования Азовским морем для России и Украины.
«Это значит, что при приглашении военных кораблей в порты Азовского моря это нужно было согласовывать с другой стороной. Теперь это всё не требуется», — цитирует Мурадова ТАСС.
1 июня Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским.