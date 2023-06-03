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Постпред Крыма: новый статус Азовского моря освободит от международных процедур для судов

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Денонсация договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива освобождает Россию от международных правовых процедур, касающихся судоходства в Азовском море.
Постпред Крыма: новый статус Азовского моря освободит от международных процедур для судов
  • РИА Новости

Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Он рассказал, что ранее действовавшие правила предполагали статус совместного пользования Азовским морем для России и Украины.

«Это значит, что при приглашении военных кораблей в порты Азовского моря это нужно было согласовывать с другой стороной. Теперь это всё не требуется», — цитирует Мурадова ТАСС.

1 июня Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским.

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