В Удмуртии зарегистрировали 45 случаев кражи денег у пенсионеров с начала года

С начала 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 45 случаев кражи денег у пенсионеров под предлогом освобождения близких от уголовной ответственности. Общая сумма ущерба превышает 10 млн рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

К настоящему времени раскрыто 27 таких преступлений, задержаны 13 человек.

Одним из фигурантов оказался 19-летний житель Ижевска. Он украл 150 тыс. рублей у 79-летней пенсионерки, которую убедили в том, что её дочь стала виновницей ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.