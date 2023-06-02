В Удмуртии зарегистрировали 45 случаев кражи денег у пенсионеров с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
К настоящему времени раскрыто 27 таких преступлений, задержаны 13 человек.
Одним из фигурантов оказался 19-летний житель Ижевска. Он украл 150 тыс. рублей у 79-летней пенсионерки, которую убедили в том, что её дочь стала виновницей ДТП. Возбуждено уголовное дело.
Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.