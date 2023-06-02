В Подмосковье началась акция «Чистые автобусы»

В Московской области запустили акцию «Чистые автобусы». Около 7 тыс. транспортных средств проверены на чистоту кузова и салона за неделю.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«Чистота подвижного состава — это один из главных факторов, влияющих на комфорт поездок для наших пассажиров. Около 30 бригад ежедневно проверяют уборку транспортных средств перед выходом на линию», — заявила зампред правительства региона Анна Кротова.

Если транспортное средство грязное, то его не выпускают на линию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что власти Подмосковья напомнили о правилах провоза животных в автобусах.