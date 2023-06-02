Для второго вестибюля станции БКЛ «Рижская» построят эскалаторный тоннель

Для второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет построен эскалаторный тоннель.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В настоящее время на станции работает один вестибюль, но по проекту «Рижской» их должно быть два.

«Наклонный тоннель соединит станцию метрополитена глубокого заложения с новым вестибюлем, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между различными видами городского транспорта», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Станция БКЛ была открыта 1 марта 2023 года в рамках полного запуска линии.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для Большой кольцевой линии и радиальных станций метро построят три электродепо.