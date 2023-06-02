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Для второго вестибюля станции БКЛ «Рижская» построят эскалаторный тоннель

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Для второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет построен эскалаторный тоннель.
Для второго вестибюля станции БКЛ «Рижская» построят эскалаторный тоннель
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В настоящее время на станции работает один вестибюль, но по проекту «Рижской» их должно быть два.

«Наклонный тоннель соединит станцию метрополитена глубокого заложения с новым вестибюлем, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между различными видами городского транспорта», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Станция БКЛ была открыта 1 марта 2023 года в рамках полного запуска линии.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для Большой кольцевой линии и радиальных станций метро построят три электродепо.

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