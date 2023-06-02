Для второго вестибюля станции БКЛ «Рижская» построят эскалаторный тоннель
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В настоящее время на станции работает один вестибюль, но по проекту «Рижской» их должно быть два.
«Наклонный тоннель соединит станцию метрополитена глубокого заложения с новым вестибюлем, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между различными видами городского транспорта», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Станция БКЛ была открыта 1 марта 2023 года в рамках полного запуска линии.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для Большой кольцевой линии и радиальных станций метро построят три электродепо.