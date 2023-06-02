В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим числом обращений из-за укусов клещей
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилу Карань.
«Мы говорим про заболевших москвичей, но почти все они заразились на территории области, потому что леса мы обработать не можем, а городские парки можем», — рассказала она.
Карань отметила, что большое число обращений из-за укусов клещей также фиксируется в Свердловской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае.
Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.