В селе Митрофановка Нижнегорского района Крыма открылся модульный детский сад на 100 мест
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксёнова.
Детский сад рассчитан на 100 мест.
В здании обустроили медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, уличные игровые зоны.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минобразования писало, что на территории детского сада №76 в Сергиевом Посаде начала работу библиотека.