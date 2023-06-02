В селе Митрофановка Нижнегорского района Крыма открылся модульный детский сад на 100 мест

Модульный детсад на 100 мест открылся в селе Митрофановка Нижнегорского района.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксёнова.

Детский сад рассчитан на 100 мест.

В здании обустроили медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, уличные игровые зоны.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минобразования писало, что на территории детского сада №76 в Сергиевом Посаде начала работу библиотека.