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В селе Митрофановка Нижнегорского района Крыма открылся модульный детский сад на 100 мест

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Модульный детсад на 100 мест открылся в селе Митрофановка Нижнегорского района.
В селе Митрофановка Нижнегорского района Крыма открылся модульный детский сад на 100 мест
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксёнова.

Детский сад рассчитан на 100 мест.

В здании обустроили медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, уличные игровые зоны.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минобразования писало, что на территории детского сада №76 в Сергиевом Посаде начала работу библиотека.

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