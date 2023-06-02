Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Свердловской области все водоёмы признали непригодными для купания

Короткая ссылка
Представитель Роспотребнадзора Свердловской области Иван Вагнер заявил, что ни один водоём региона не признали пригодным для купания.
В Свердловской области все водоёмы признали непригодными для купания
  • РИА Новости

Как пишет tagilcity.ru, он указал, что специалисты не выдали ни одного разрешения в связи с тем, что вода в водоёмах не соответствовала санитарным нормам.

По его словам, отсутствие разрешения на использование водоёма и прилегающей к нему территории в качестве пляжа рапространяется на 2023 год.

В ряде рек региона специалисты обнаружили даже кишечную палочку.

Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина, писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить