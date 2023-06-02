В Свердловской области все водоёмы признали непригодными для купания
- РИА Новости
Как пишет tagilcity.ru, он указал, что специалисты не выдали ни одного разрешения в связи с тем, что вода в водоёмах не соответствовала санитарным нормам.
По его словам, отсутствие разрешения на использование водоёма и прилегающей к нему территории в качестве пляжа рапространяется на 2023 год.
В ряде рек региона специалисты обнаружили даже кишечную палочку.
Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина, писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.