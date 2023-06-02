В Свердловской области все водоёмы признали непригодными для купания

Представитель Роспотребнадзора Свердловской области Иван Вагнер заявил, что ни один водоём региона не признали пригодным для купания.

Как пишет tagilcity.ru, он указал, что специалисты не выдали ни одного разрешения в связи с тем, что вода в водоёмах не соответствовала санитарным нормам.

По его словам, отсутствие разрешения на использование водоёма и прилегающей к нему территории в качестве пляжа рапространяется на 2023 год.

В ряде рек региона специалисты обнаружили даже кишечную палочку.

Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина, писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.