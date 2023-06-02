В Челябинской области к тушению пожаров привлекли инженерную машину на базе танка Т-72
- РИА Новости
«К локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе привлечена тяжёлая техника — инженерная машина разграждения на базе танка Т-72», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что данная техника должна помочь остановить распространение огня.
Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.