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В Челябинской области к тушению пожаров привлекли инженерную машину на базе танка Т-72

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В пресс-службе Главного управления лесами по Челябинской области заявили, что к тушению торфяного пожара в Аргаяшском районе региона привлекли инженерную машину на базе танка Т-72.
В Челябинской области к тушению пожаров привлекли инженерную машину на базе танка Т-72
  • РИА Новости

«К локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе привлечена тяжёлая техника — инженерная машина разграждения на базе танка Т-72», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что данная техника должна помочь остановить распространение огня.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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