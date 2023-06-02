В Удмуртии акцию «Ёлка желаний» решили провести летом
- РИА Новости
Торжественный старт акции «Ёлка желаний» дал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Сбывшихся детских желаний много не бывает. Поэтому в День защиты детей мы с командой уполномоченного по правам ребёнка Ольги Авдеевой запустили полюбившийся ребятам нашей республики проект», — прокомментировал глава региона Александр Бречалов.
Дерево, украшенное 35 шарами с желаниями детей, установили на Центральной площади Ижевска 1 июня.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что шестой сезон Всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» стартовал в марте.