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В Удмуртии акцию «Ёлка желаний» решили провести летом

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Власти Удмуртии продлили благотворительную акцию «Ёлка желаний». Новогоднее дерево в регионе впервые украсили летом.
В Удмуртии акцию «Ёлка желаний» решили провести летом
  • РИА Новости

Торжественный старт акции «Ёлка желаний» дал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Сбывшихся детских желаний много не бывает. Поэтому в День защиты детей мы с командой уполномоченного по правам ребёнка Ольги Авдеевой запустили полюбившийся ребятам нашей республики проект», — прокомментировал глава региона Александр Бречалов.

Дерево, украшенное 35 шарами с желаниями детей, установили на Центральной площади Ижевска 1 июня.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что шестой сезон Всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» стартовал в марте.

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