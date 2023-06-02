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Челябинский замгубернатора Шаль провёл экстренное совещание из-за проблем с водой в регионе

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Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль провёл внеплановое совещание по вопросу нарушения водоснабжения в регионе с главами муниципалитетов.
Челябинский замгубернатора Шаль провёл экстренное совещание из-за проблем с водой в регионе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что в нескольких районах Челябинской области с 20 мая зафиксированы более 20 аварийных ситуаций, связанных с водоснабжением.

В ходе совещания основной задачей Шаль выделил организацию централизованного водоснабжения. 

«Также привлекаем кредитные средства, запланированы работы на сумму более 4 млрд рублей. Уверен, что после реализации этих мероприятий качество и надёжность водоснабжения будут улучшены», — сказал он.

Ранее издание «Вести Подмосковья» писало, что в Московской области выделили 4,4 млрд рублей на модернизацию и ремонт системы водоснабжения.

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