Челябинский замгубернатора Шаль провёл экстренное совещание из-за проблем с водой в регионе

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль провёл внеплановое совещание по вопросу нарушения водоснабжения в регионе с главами муниципалитетов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что в нескольких районах Челябинской области с 20 мая зафиксированы более 20 аварийных ситуаций, связанных с водоснабжением.

В ходе совещания основной задачей Шаль выделил организацию централизованного водоснабжения.

«Также привлекаем кредитные средства, запланированы работы на сумму более 4 млрд рублей. Уверен, что после реализации этих мероприятий качество и надёжность водоснабжения будут улучшены», — сказал он.

Ранее издание «Вести Подмосковья» писало, что в Московской области выделили 4,4 млрд рублей на модернизацию и ремонт системы водоснабжения.