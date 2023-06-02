В Хабаровске с 23 по 26 августа пройдёт туристический форум «Открой Дальний Восток»

В Хабаровске с 23 по 26 августа пройдёт II Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток».

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

«Участникам дискуссий, панельных сессий и круглых столов будет предложено рассмотреть самые актуальные вопросы. По сравнению с прошлым годом акценты немного сместились. Главной темой остаётся развитие российской индустрии гостеприимства, также в повестку вернулся международный туризм, набирают популярность автопутешествия, санаторно-курортное лечение и промышленные туры», — рассказала министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Отмечается, что в форуме могут принять участие представители власти, крупнейшие российские ассоциации и общественные объединения, а также инвесторы.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.