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Московские власти организуют деловую программу в рамках форума «Экология»

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Московские власти совместно с международным форумом «Экология» организуют 5 июня мероприятия, посвящённые основным достижениям, перспективам и планам в сфере климата и экологии.
Московские власти организуют деловую программу в рамках форума «Экология»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Так, ряд деловых сессий проведёт Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Запланировано пленарное заседание «Единство национальных и региональных приоритетов в сфере экологии и климата».

Также состоится панельная сессия, посвящённая цифровизации экологии и климата, и панельная сессия «Стратегии адаптации городов к климатическим изменениям».

Форум «Экология» будет проходить 5—6 июня.

Ранее телеканал «360» передавал, что на полях Невского международного экологического конгресса вице-премьер России Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили акцию «Убери за собой» в 50 регионах. Субботники проводятся при поддержке Российского экологического оператора.

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