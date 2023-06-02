Московские власти организуют деловую программу в рамках форума «Экология»

Московские власти совместно с международным форумом «Экология» организуют 5 июня мероприятия, посвящённые основным достижениям, перспективам и планам в сфере климата и экологии.

Об этом сообщает НСН.

Так, ряд деловых сессий проведёт Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Запланировано пленарное заседание «Единство национальных и региональных приоритетов в сфере экологии и климата».

Также состоится панельная сессия, посвящённая цифровизации экологии и климата, и панельная сессия «Стратегии адаптации городов к климатическим изменениям».

Форум «Экология» будет проходить 5—6 июня.

Ранее телеканал «360» передавал, что на полях Невского международного экологического конгресса вице-премьер России Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили акцию «Убери за собой» в 50 регионах. Субботники проводятся при поддержке Российского экологического оператора.