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В Кургане провели более 30 обысков в местах проживания сторонников «Свидетелей Иеговы»

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Сотрудники СК, ФСБ, УМВД и Росгвардии в Кургане провели более 30 обысков в местах проживания организаторов и сторонников религиозной организации «Свидетели Иеговы»*.
В Кургане провели более 30 обысков в местах проживания сторонников «Свидетелей Иеговы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК по Курганской области.

«Проведено более 30 обысков по местам проживания организаторов и сторонников организации», — говорится в сообщении.

Была изъята запрещённая литература, компьютерная техника и электронные носители, средства связи.

Ранее Newinform со ссылкой на краевое управление МВД России сообщал, что на Сахалине мошенники обманным путём завладели 20 млн рублей выплат на жильё для льготных категорий граждан.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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