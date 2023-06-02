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В Липецке полицейские задержали лазившего голым по балконам жилого дома мужчину

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В Липецке задержали мужчину, который голым перемещался по балконам многоэтажного жилого дома.
В Липецке полицейские задержали лазившего голым по балконам жилого дома мужчину
  • РИА Новости

Об этом газете «Газете.Ru» рассказал очевидец.

«Сначала на краю балкона на пятом этаже он резал ножом что-то похожее на пачку денег. Потом спустился на четвёртый этаж и разбил там окно, зашёл в квартиру. Далее приехали полиция, спасательные службы — и мужчина спустился на кондиционер третьего этажа с осколком стекла», — сказал он.

Скорее всего, мужчина был пьян, резюмировал очевидец.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.

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