В Липецке полицейские задержали лазившего голым по балконам жилого дома мужчину

В Липецке задержали мужчину, который голым перемещался по балконам многоэтажного жилого дома.

Об этом газете «Газете.Ru» рассказал очевидец.

«Сначала на краю балкона на пятом этаже он резал ножом что-то похожее на пачку денег. Потом спустился на четвёртый этаж и разбил там окно, зашёл в квартиру. Далее приехали полиция, спасательные службы — и мужчина спустился на кондиционер третьего этажа с осколком стекла», — сказал он.

Скорее всего, мужчина был пьян, резюмировал очевидец.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.