В Липецке полицейские задержали лазившего голым по балконам жилого дома мужчину
- РИА Новости
Об этом газете «Газете.Ru» рассказал очевидец.
«Сначала на краю балкона на пятом этаже он резал ножом что-то похожее на пачку денег. Потом спустился на четвёртый этаж и разбил там окно, зашёл в квартиру. Далее приехали полиция, спасательные службы — и мужчина спустился на кондиционер третьего этажа с осколком стекла», — сказал он.
Скорее всего, мужчина был пьян, резюмировал очевидец.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.