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Южную часть МСД достроят в 2023 году

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Завершение работ по строительству южной части Московского скоростного диаметра (МСД) запланировано на 2023 год, заявил мэр Сергей Собянин.
Южную часть МСД достроят в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время строители прокладывают кабель на участке от улицы Марьинский парк до МКАД, после чего приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

На отрезке от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД проложена половина общей ширины дороги. В скором времени начнётся работа на второй половине.

На участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД основные строительные работы закончены. Этот отрезок должен быть завершён к июлю.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что к сентябрю в столице благоустроят 160 школьных территорий.

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