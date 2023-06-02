Южную часть МСД достроят в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В настоящее время строители прокладывают кабель на участке от улицы Марьинский парк до МКАД, после чего приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.
На отрезке от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД проложена половина общей ширины дороги. В скором времени начнётся работа на второй половине.
На участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД основные строительные работы закончены. Этот отрезок должен быть завершён к июлю.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что к сентябрю в столице благоустроят 160 школьных территорий.