Большинство россиян готовы поехать за авто мечты в другой город или страну

СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод» в ходе исследования выяснили, что большинство россиян из числа тех, кто хочет приобрести автомобиль мечты (62%), готовы ехать за ним в другой город или даже страну.

Об этом сообщает «Российская газета».

Так, 46% опрошенных согласны отправиться за автомобилем мечты в другой город в пределах России, а 16% готовы поехать и за границу.

Главной мотивацией для такой поездки 59% респондентов называют более выгодную цену, ещё 18% хотят приобрести определённую модель авто, для 16% важна марка машины, для 5% — её комплектация.

Потратить на автомобиль мечты 71% опрошенных готовы до 3 млн рублей, каждый пятый — 3—5 млн, 9% — более 5 млн рублей.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.