Большинство россиян готовы поехать за авто мечты в другой город или страну
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Российская газета».
Так, 46% опрошенных согласны отправиться за автомобилем мечты в другой город в пределах России, а 16% готовы поехать и за границу.
Главной мотивацией для такой поездки 59% респондентов называют более выгодную цену, ещё 18% хотят приобрести определённую модель авто, для 16% важна марка машины, для 5% — её комплектация.
Потратить на автомобиль мечты 71% опрошенных готовы до 3 млн рублей, каждый пятый — 3—5 млн, 9% — более 5 млн рублей.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.