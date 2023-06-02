Московские водолазы спасли 134 человека в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт Собянина.
По словам мэра, в городе работают такие подразделения, как управление водолазных работ «Мосводостока», водолазная служба «Мосводоканала» и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.
Первые две службы контролируют состояние водоёмов, следят за гидротехническими объектами.
Как отметил Собянин, водолазы обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения всей Москвы, а также отвечают за безопасность посетителей городских пляжей.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что коммунальный флот очистил акваторию столицы от 150 т мусора с начала сезона.