Московские водолазы спасли 134 человека в 2022 году

Столичные водолазы спасли 134 человека в 2022 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт Собянина.

По словам мэра, в городе работают такие подразделения, как управление водолазных работ «Мосводостока», водолазная служба «Мосводоканала» и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.

Первые две службы контролируют состояние водоёмов, следят за гидротехническими объектами.

Как отметил Собянин, водолазы обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения всей Москвы, а также отвечают за безопасность посетителей городских пляжей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что коммунальный флот очистил акваторию столицы от 150 т мусора с начала сезона.