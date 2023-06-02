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Московские водолазы спасли 134 человека в 2022 году

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Столичные водолазы спасли 134 человека в 2022 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Московские водолазы спасли 134 человека в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт Собянина.

По словам мэра, в городе работают такие подразделения, как управление водолазных работ «Мосводостока», водолазная служба «Мосводоканала» и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.

Первые две службы контролируют состояние водоёмов, следят за гидротехническими объектами.

Как отметил Собянин, водолазы обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения всей Москвы, а также отвечают за безопасность посетителей городских пляжей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что коммунальный флот очистил акваторию столицы от 150 т мусора с начала сезона.

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