Опрос показал, где жители Московского региона намерены провести летний отпуск

Сервис «Работа.ру» провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что в этом году большинство жителей столичного региона из числа тех, кто намерен уйти в отпуск летом, планируют отдохнуть в России.

Опрос был проведён специально для канала «Москва 24».

Как отмечается, в отпуск летом планируют уйти 44% респондентов, 56% заявили, что будут работать.

Из тех, кто собирается отдохнуть, 87% останутся в России. Оставшиеся 13% намерены провести отпуск за рубежом.

Каждый пятый (21%) хотел бы оформить отпуск в июне, ещё 37% — в июле, а 42% — в августе.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.