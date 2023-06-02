Опрос показал, где жители Московского региона намерены провести летний отпуск
- РИА Новости
Опрос был проведён специально для канала «Москва 24».
Как отмечается, в отпуск летом планируют уйти 44% респондентов, 56% заявили, что будут работать.
Из тех, кто собирается отдохнуть, 87% останутся в России. Оставшиеся 13% намерены провести отпуск за рубежом.
Каждый пятый (21%) хотел бы оформить отпуск в июне, ещё 37% — в июле, а 42% — в августе.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.