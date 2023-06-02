Москва окажет бесплатную юридическую поддержку предпринимателям, выходящим на зарубежные рынки
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Предпринимателям помогут составить договор на поставку продукции с нуля либо внести правки в готовый документ, чтобы избежать возможных рисков», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, услуга предназначена для тех, кто только начинает выходить на новые рынки, а также для опытных бизнесменов, которым нужна помощь в экспертизе внешнеторгового контракта.
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявку на сайте Московского экспортного центра.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.