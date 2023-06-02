Гладков назвал непростыми условия в пунктах временного размещения в Белгородской области

Условия в пунктах временного размещения в Белгородской области «достаточно непростые», рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые», — написал он в Telegram.

Гладков заявил, что власти региона намерены искать возможность для размещения людей в более комфортных местах проживания.

Ранее Гладков рассказал об обстановке в регионе.

Он также сообщил, что более 2,5 тыс. человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области.