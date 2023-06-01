Мантуров допустил начало производства ГАЗ автомобилей «Волга»

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом «Волга», заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам министра, производство автомобилей планируется организовать с привлечением технологического партнёра.

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8—9 месяцев. Но берём ещё дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнёром. Берите год, скажем», — цитирует Мантурова РИА Новости.

По его словам, производство может быть налажено к следующему лету.

Ранее КамАЗ — технологический партнёр московского автомобильного завода «Москвич» — заявил, что под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — это четыре кроссовера и один седан.