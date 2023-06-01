Мантуров допустил начало производства ГАЗ автомобилей «Волга»
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По словам министра, производство автомобилей планируется организовать с привлечением технологического партнёра.
«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8—9 месяцев. Но берём ещё дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнёром. Берите год, скажем», — цитирует Мантурова РИА Новости.
По его словам, производство может быть налажено к следующему лету.
Ранее КамАЗ — технологический партнёр московского автомобильного завода «Москвич» — заявил, что под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — это четыре кроссовера и один седан.