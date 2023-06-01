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В России с 1 сентября начнут маркировать БАДы, антисептики, медизделия и соки

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С 1 сентября в России начнётся внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий.
В России с 1 сентября начнут маркировать БАДы, антисептики, медизделия и соки
  • Gettyimages.ru

Постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации.

В документе речь идёт о таких товарах, подлежащих маркировке, как биологически активные добавки, кресла-коляски, санитарно-гигиенические изделия, парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, а также безалкогольные напитки.

Ранее правительство России утвердило постановление, по которому вводится обязательная маркировка воды для детского питания с 1 сентября текущего года.

Кроме того, эксперимент по маркировке соков и безалкогольных напитков состоится в России с 1 июня по 31 августа текущего года.

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