В России с 1 сентября начнут маркировать БАДы, антисептики, медизделия и соки
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Постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документе речь идёт о таких товарах, подлежащих маркировке, как биологически активные добавки, кресла-коляски, санитарно-гигиенические изделия, парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, а также безалкогольные напитки.
Ранее правительство России утвердило постановление, по которому вводится обязательная маркировка воды для детского питания с 1 сентября текущего года.
Кроме того, эксперимент по маркировке соков и безалкогольных напитков состоится в России с 1 июня по 31 августа текущего года.