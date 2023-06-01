Исследование: 20% россиян считают детство своих детей счастливее собственного

Большинство россиян (20%), принявших участие в новом исследовании сервиса SuperJob, признались, что считают детство своих детей счастливее собственного.

По их мнению, это происходит за счёт большего внимания от родителей и возможностей использования современных информационных технологий, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Однако 50% респондентов отметили, что придерживаются противоположного мнения. Они считают, что современные дети слишком увлечены компьютерами и прочими устройствами, из-за чего им не хватает общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.