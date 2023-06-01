Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исследование: 20% россиян считают детство своих детей счастливее собственного

Короткая ссылка
Большинство россиян (20%), принявших участие в новом исследовании сервиса SuperJob, признались, что считают детство своих детей счастливее собственного.
Исследование: 20% россиян считают детство своих детей счастливее собственного
  • Gettyimages.ru

По их мнению, это происходит за счёт большего внимания от родителей и возможностей использования современных информационных технологий, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Однако 50% респондентов отметили, что придерживаются противоположного мнения. Они считают, что современные дети слишком увлечены компьютерами и прочими устройствами, из-за чего им не хватает общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить