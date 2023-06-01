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Путин рассказал, что спит по шесть часов

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Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов.
Путин рассказал, что спит по шесть часов
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом он рассказал в ходе общения с многодетными семьями.

Один из участников поинтересовался у Путина, спит ли он вообще и попросил рассказать о своём распорядке дня.

«Конечно, как и все люди сплю. Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6—7 часов, 6 в основном сплю», — сказал Путин.

Он отметил, что график его достаточно однообразный.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знает, откуда глава государства Владимир Путин берёт силы.

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