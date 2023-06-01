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В Чувашии возбудили дело о халатности после смерти пациента, которого везли на тачке

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности после смерти пациента, которого везли на садовой тачке.
В Чувашии возбудили дело о халатности после смерти пациента, которого везли на тачке
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 28 мая в деревне Голов машина скорой медицинской помощи не смогла проехать к пациенту из-за моста, который был в ненадлежащем состоянии. Это привело к тому, что мужчину, который не мог сам передвигаться, пришлось транспортировать до автомобиля в хозяйственной тележке. На следующий день он скончался в реанимации медицинского учреждения.

Причиной произошедшего стало бездействие должностных лиц администрации Красноармейского муниципального округа, которое привело к ненадлежащему состоянию моста.

Ранее сообщалось, что в чувашской деревне Голов пациента пришлось везти на садовой тачке до машины скорой помощи. 

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