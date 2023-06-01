Детский омбудсмен Тульской области Зыкова назвала частые причины обращений по итогам 2022 года

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова рассказала, с какими вопросами граждане обращались чаще всего в минувшем году.

В 2022 году по количеству обращений лидируют вопросы права детей «жить и воспитываться в семье», всё, что связано с исполнением родительских обязанностей, проблемами и конфликтами по семейным спорам в постразводный период, сообщила Зыкова в интервью Тульской службе новостей.

Также в ряду частых вопросов она назвала возращение детей из учреждений, помещённых туда без согласия родителей, восстановления в родительских правах. По её словам, популярные обращения касаются сферы образования, медицинского обслуживания, безопасности и алиментов.

Омбудсмен подчеркнула, что в аппарате разбирают и обращения самих детей, в том числе из числа сирот по поводу жилищного вопроса, а также способствуют урегулированию конфликтов в школах.

Ранее URA.RU передавало, что на челябинской телебашне включат тематическую подсветку в четверг, 1 июня, в День защиты детей.