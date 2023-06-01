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Дольше всего весной россияне отдыхали в Кисловодске и Калининграде

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования, чтобы выяснить, где россияне дольше всего отдыхали весной 2023 года.
Дольше всего весной россияне отдыхали в Кисловодске и Калининграде
  • РИА Новости

Об этом информирует «Газета.Ru».

Из российских направлений в этом отношении лидирует Кисловодск, где средняя продолжительность проживания в отелях составила 2,84 дня.

На втором месте Калининград со средней продолжительностью бронирования 2,54 дня, на третьем — Красная Поляна (2,51 дня).

Среди самых популярных зарубежных направлений для весеннего отдыха — Пхукет, где отдыхающие бронировали гостиницы в среднем на 6,11—6,03 дня, в зависимости от места.

В Мехико путешественники из России проводили в среднем 5,78 дня, в Сеуле — 5,75 дня.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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