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Онищенко заявил, что курение негативно сказывается на деторождении

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, то сегодня зачастую женщины курят больше, чем мужчины.
Онищенко заявил, что курение негативно сказывается на деторождении
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«Самое страшное, что курят и женщины. У нас начинают курить молодые девушки, и в крупных городах у нас, по-моему, среди девушек даже больше курят, чем среди мужчин... У женщин курение влияет на деторождение. У курящих женщин рождаются маловесные дети, рождаются дети, которые более подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной системы, у них чаще развиваются аллергические заболевания», — заявил он.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с сайтом «Москва 24», какие изменения происходят в организме после отказа от курения. В частности, это возвращает обоняние и вкус, отметила эксперт.

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