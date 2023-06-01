Госдума приняла законопроект о госрегулировании табачного рынка

Депутаты Государственной думы России приняли во втором, а также окончательном третьем чтении законопроект о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ устанавливает ряд норм, касающихся соответствующей сферы торговли. Так, например, производство, хранение, поставка и так далее табачной продукции и сырья становятся лицензируемыми видами деятельности и для действий с данной продукцией с марта 2024 года понадобится обязательная лицензия.

Также с 1 марта 2024 года документом предусмотрена обязательная консервация соответствующего оборудования, которое не используется.

Сам закон, если его примут, начнёт действовать с 1 сентября 2023 года, кроме тех норм, для которых был установлен иной срок.

В феврале Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила, что в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет.