Грызлов: Россия и Белоруссия достойно противостоят нападкам Запада на семейные ценности

Россия и Белоруссия достойно отвечают на агрессивные попытки Запада навязать своё видение института семьи и воспитания детей.

Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

По его словам, в России и Белоруссии вопросы благополучия семьи всегда находились «в числе главных общенациональных приоритетов».

«Мы видим агрессивные попытки Запада навязать нам своё видение института семьи и воспитания наших детей... Реализация этих планов встречает достойный ответ со стороны не только государственных органов, но и, что более важно, самого российского и белорусского общества», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.