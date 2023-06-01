Самыми популярными товарами у россиян весной стали бензин и мясо
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Чаще всего в кассовых чеках россиян весной 2023 года оказывались расходы на АЗС, продукты питания и средства гигиены, пишут «Известия».
Согласно исследованию, самым популярным стал бензин марок АИ-95, АИ-92 и дизтопливо.
В категории «продукты питания» товарами-лидерами стали мясные продукты, хлеб, кофе, молоко и сыр. В категории «средства гигиены» — салфетки, крем, мыло, туалетная бумага и шампунь, а в «товарах для детей» — детское питание, тетради, игрушки и подгузники.
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