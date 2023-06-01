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Самыми популярными товарами у россиян весной стали бензин и мясо

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Аналитики банка «Русский стандарт Онлайн» исследовали покупательскую активность россиян весной 2023 года, проанализировав кассовые чеки в мобильном банке, и выявили 100 самых популярных среди жителей страны товаров.
Самыми популярными товарами у россиян весной стали бензин и мясо
  • Gettyimages.ru

Чаще всего в кассовых чеках россиян весной 2023 года оказывались расходы на АЗС, продукты питания и средства гигиены, пишут «Известия».

Согласно исследованию, самым популярным стал бензин марок АИ-95, АИ-92 и дизтопливо.

В категории «продукты питания» товарами-лидерами стали мясные продукты, хлеб, кофе, молоко и сыр. В категории «средства гигиены» — салфетки, крем, мыло, туалетная бумага и шампунь, а в «товарах для детей» — детское питание, тетради, игрушки и подгузники.

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как правильно делать накопления.

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