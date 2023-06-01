Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Москва стала лидером рейтинга среди городов по уровню комфортной жизни для молодёжи

Короткая ссылка
Сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели исследование и выяснили, что Москва, по мнению большого числа опрошенных, лидирует среди прочих российских городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.
Москва стала лидером рейтинга среди городов по уровню комфортной жизни для молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Большинство респондентов (70%) выразили мнение, что молодым людям комфортно жить там, где есть возможности для трудоустройства и карьерного роста. Среди других значимых критериев опрошенные упомянули развитую инфраструктуру (60%), разнообразие мест для досуга (58%), уровень образования в вузах (48%), уровень зарплаты для молодых специалистов (42%) и прочее.

С учётом этих критериев столица России заняла первое место, набрав 65% голосов. На втором месте Петербург — за него проголосовали 55% респондентов, на третьем — Казань с 29%.

Далее в списке расположились Екатеринбург (26%), Сочи (21%) и Краснодар (20%). В десятку лидеров попали также Нижний Новгород (17%), Новосибирск (16%), Владивосток (12%) и Ростов-на-Дону (9%).

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил увеличить финансовую поддержку молодёжной сферы региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить