Москва стала лидером рейтинга среди городов по уровню комфортной жизни для молодёжи

Сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели исследование и выяснили, что Москва, по мнению большого числа опрошенных, лидирует среди прочих российских городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.

Об этом сообщают «Известия».

Большинство респондентов (70%) выразили мнение, что молодым людям комфортно жить там, где есть возможности для трудоустройства и карьерного роста. Среди других значимых критериев опрошенные упомянули развитую инфраструктуру (60%), разнообразие мест для досуга (58%), уровень образования в вузах (48%), уровень зарплаты для молодых специалистов (42%) и прочее.

С учётом этих критериев столица России заняла первое место, набрав 65% голосов. На втором месте Петербург — за него проголосовали 55% респондентов, на третьем — Казань с 29%.

Далее в списке расположились Екатеринбург (26%), Сочи (21%) и Краснодар (20%). В десятку лидеров попали также Нижний Новгород (17%), Новосибирск (16%), Владивосток (12%) и Ростов-на-Дону (9%).

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил увеличить финансовую поддержку молодёжной сферы региона.