BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $17,6 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на $17,565 млрд, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Для некоторых компаний расчёт осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

В рейтинге BBI — 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 23 гражданина России, а их общее состояние на 1 июня составляет $286,5 млрд.

Самым богатым из них остаётся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на $650 миллионов, до $29,2 миллиарда.

Второе место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, на третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг из 49 детей российских миллиардеров. Отмечается, что список возглавил сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.