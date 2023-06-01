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Третий турнир Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт в Москве 3 июня

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В Москве третий турнир Radio Monte Carlo Golf Cup, объединяющий спорт, музыку и деловую программу для бизнес-сообщества, пройдёт в субботу, 3 июня, в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club.
Третий турнир Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт в Москве 3 июня
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Организуют мероприятие радиостанция Monte Carlo и деловой клуб RRCC, сообщает Русская медиагруппа.

В рамках турнира по гольфу состоится деловая сессия «Русская медиагруппа: Creative & Business. Создаём дизайн качества жизни будущего».

В турнире по гольфу примут участие титулованные спортсмены. Он проходит при поддержке Фонда «Росконгресс» как часть спортивной программы грядущего Петербургского экономического форума.

В рамках бизнес-сессии эксперты обсудят ряд тем, в частности изменение подходов в продвижении товаров и услуг в свете общественного запроса на высокий уровень сервиса, ребрендинг известных товаров, вывод на рынок новых брендов и др.

В бизнес-сессии примут участие председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий и др.

Модератор дискуссии — управляющий директор Русской медиагруппы Дмитрий Медников.

Ранее НСН сообщала, что первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.

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