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Тюмень и Челябинск названы городами с самыми доступными «однушками» на вторичном рынке

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Специалисты «Авито Недвижимости» сопоставили данные Росстата о зарплатах жителей крупных городов с собственными данными о стоимости жилья в регионах и составили рейтинг населённых пунктов России, где находятся самые доступные однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

Об этом пишут «Известия».

Так, с учётом средней зарплаты в регионе быстрее всего приобрести собственную «однушку» на вторичном рынке есть возможность у жителей Тюмени. Чтобы совершить такую покупку, им понадобится 46 средних по региону зарплат (менее четырёх лет работы).

На втором месте Челябинск, где для приобретения «однушки» нужны 52 средние зарплаты. На третьем — Красноярск (54 зарплаты), на четвёртом — Пермь (62 зарплаты).

Самые дорогие однокомнатные квартиры в перерасчёте на среднюю зарплату по региону — в Сочи. На вторичном рынке такое жильё обойдётся в 159 зарплат.

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.

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