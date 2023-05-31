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Автоэксперт Баканов: современные машины в меньшей степени пригодны для долгого использования

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Автомобильный журналист, ведущий «Авторадио» и YouTube-канала «Авто Плюс» Пётр Баканов выразил мнение, что современные машины в меньшей степени годятся для продолжительного использования, и в таких ситуациях больше подходят транспортные средства прошлых лет.

«Эксплуатация автомобиля на столь длительных временных интервалах, когда мы измеряем в десятилетиях, в теории возможна. Но она характерна для машин прошлого, когда они были более примитивной конструкции, было меньше пластмассовых деталей», — сказал Баканов в беседе с Inforeactor.

По его словам, чем проще механизм, тем выше вероятность, что машина прослужит дольше.

Как считает эксперт, содержание даже осовремененного автомобиля позволит замедлить его выход из строя лет на 15, но не на 30—40.

«О современных автомобилях сложно говорить. Продержать их лет 15 в достойном состоянии можно, а в дальнейшем потребуется уже какая-то комплексная реставрация», — пояснил он.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом показал в России в январе рост на 7%.

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