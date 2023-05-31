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В Кронштадте с 21 по 25 июня пройдёт Международный военно-морской салон «МВМС-2023»

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В Кронштадте с 21 по 25 июня пройдёт Международный военно-морской салон «МВМС-2023», организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли России.

Впервые площадкой проведения салона станет Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов».

Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберёт более 250 ведущих российских и иностранных участников.

Тематика салона включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.

Кроме того, запланирована обширная научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.

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