В Кронштадте с 21 по 25 июня пройдёт Международный военно-морской салон «МВМС-2023», организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли России.

Впервые площадкой проведения салона станет Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов».

Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберёт более 250 ведущих российских и иностранных участников.

Тематика салона включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.

Кроме того, запланирована обширная научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.