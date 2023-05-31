Глава комитета Госдумы по охране здоровья Хубезов решил уйти с должности для участия в СВО

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности в связи с возвращением в зону специальной военной операции.

«Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне СВО. — RT), что, когда им будет трудно, я приеду несмотря ни на что», — цитирует его ТАСС.

Хубезов попросил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева освободить его от должности и порекомендовал на неё своего заместителя Бадму Башанкаева.

Его решение и кандидатуру Башанкаева поддержали члены генсовета партии.

В декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на риски и опасную обстановку в новых регионах, российские чиновники и добровольцы продолжат посещать эти территории.

12 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился.