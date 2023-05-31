В Карелии отремонтируют дороги к популярным туристическим объектам
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.
В частности, будет обновлена дорога к музею-заповеднику «Кижи».
В список также попала трасса, по которой можно доехать до национального парка «Калевальский» и «Водлозёрский».
Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.