В Карелии отремонтируют дороги к популярным туристическим объектам

В Карелии в 2023 году отремонтируют более 93 км дорог, ведущих к популярным туристическим объектам.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

В частности, будет обновлена дорога к музею-заповеднику «Кижи».

В список также попала трасса, по которой можно доехать до национального парка «Калевальский» и «Водлозёрский».

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.