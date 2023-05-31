В «Яндекс 360» посоветовали регулярно чистить кеш смартфона для увеличения свободной памяти
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Часто возникают ситуации, когда хочется записать видео или сделать фотографию, сохранить важный документ, но внезапно на экране возникает сообщение о том, что память устройства заполнена. Из-за нехватки места многие смартфоны со временем начинают работать медленнее, зависать и «вылетать», — отметили эксперты.
Также рекомендуется перенести часть файлов в облачное хранилище.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.