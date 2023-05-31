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В «Яндекс 360» посоветовали регулярно чистить кеш смартфона для увеличения свободной памяти

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Специалисты сервиса «Яндекс 360» рекомендовали регулярно очищать кеш и папки с загрузками на смартфоне, чтобы увеличить свободную память и очистить гаджет от лишних файлов.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Часто возникают ситуации, когда хочется записать видео или сделать фотографию, сохранить важный документ, но внезапно на экране возникает сообщение о том, что память устройства заполнена. Из-за нехватки места многие смартфоны со временем начинают работать медленнее, зависать и «вылетать», — отметили эксперты.

Также рекомендуется перенести часть файлов в облачное хранилище.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.

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