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Роспотребнадзор предупредил россиян о странах, где можно подхватить опасную инфекцию

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в ряде стран есть вероятность подхватить инфекции, от которых нет доступных вакцин.
Роспотребнадзор предупредил россиян о странах, где можно подхватить опасную инфекцию
  • Gettyimages.ru

Об этом сказано в сообщении ведомства в Telegram.

«В первую очередь, это страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья... последние две инфекции также распространены в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна», — сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что для предотвращения малярии принимают профилактические средства до въезда в такую страну, весь период пребывания там и некоторое время после возвращения.

18 мая в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за птичьего гриппа нет.

В ведомстве добавили, что ситуация по зоонозным инфекциям на российской территории находится на постоянном контроле.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски из-за коронавирусной инфекции COVID-19 остаются, несмотря на отмену Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) статуса чрезвычайной ситуации (ЧС) в области мирового здравоохранения.

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