В Ассоциации операторов микромобильности предложили запретить детям управлять электросамокатами

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что детям до 18 лет нужно запретить управлять электросамокатами, поскольку это опасно и для них самих, и для других участников движения.

«Я начну с самого важного ограничения, которое, на мой взгляд, оправдано. Следует в той версии ПДД, которая готовится, повысить возраст пользования и владения с семи лет хотя бы до 14. Сейчас поправки в ПДД позволяют пользоваться электрическими средствами индивидуальной мобильности лицам с семи лет с сопровождением родителя. Но ребёнок не может адекватно управлять самокатом», — сказала Эрдман в беседе с НСН.

По её словам, желательно ввести штрафы для родителей, которые на свои аккаунты регистрируют самокаты их детей.

Кроме того, эксперт отметила, что проблему передвижения самокатов по пешеходной зоне можно решить только через развитие инфраструктуры.

«Ситуация с самокатами немного отличается от велосипедов. Электросамокаты при отсутствии велоинфраструктуры едут преимущественно по пешеходной зоне, в крайнем случае могут перемещаться на проезжую часть. Нужно заниматься строительством велоинфраструктуры, чтобы перемещение для всех было безопасным», — добавила Эрдман.

Ранее, как сообщала газета «Известия», депутат Госдумы Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс России предложение запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам и ограничить скорость транспортных средств 15 км/ч.