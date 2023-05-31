Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Полиция проведёт проверку сообщения о драке подростка с охранником кафе в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Полиция проведёт проверку сообщения о драке подростка с охранником кафе в центре Екатеринбурга.
Полиция проведёт проверку сообщения о драке подростка с охранником кафе в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru

«Заявлений в полицию по факту данного конфликта не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, размещённую в сети интернет. По ней будет проведена проверка», — заявили kp.ru в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

На видео показано, как охранник выгоняет молодого человека из заведения.

После драки подросток сначала накричал на охранника, а затем брызнул ему в лицо перцовым баллончиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить