Полиция проведёт проверку сообщения о драке подростка с охранником кафе в Екатеринбурге

Полиция проведёт проверку сообщения о драке подростка с охранником кафе в центре Екатеринбурга.

«Заявлений в полицию по факту данного конфликта не поступало. Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, размещённую в сети интернет. По ней будет проведена проверка», — заявили kp.ru в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

На видео показано, как охранник выгоняет молодого человека из заведения.

После драки подросток сначала накричал на охранника, а затем брызнул ему в лицо перцовым баллончиком.