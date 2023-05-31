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Золотов и Минниханов открыли новое здание управления Росгвардии по Татарстану

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Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов и раис Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыли новое здание для подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны татарстанского управления Росгвардии.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Золотов находится в Казани с рабочим визитом.

Новое пятиэтажное здание управления Росгвардии по РТ находится на улице Лазарева, 16. 

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