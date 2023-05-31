Детей из двух районов Белгородской области отправляют на отдых в детские лагеря

Детей из Грайворонского района Белгородской области отправляют на летний отдых в детские лагеря. Об этом рассказал RT местный житель.

По его словам, родители по желанию могут бесплатно отправить детей на месяц-два на отдых в другие регионы России.

Он рассказал, что на Грайворонский район выделены квоты на 300 человек. Одной из этих квот он воспользовался и отправил отдыхать свою дочь.

Также отмечается, что первые 300 школьников из Шебекинского округа уже уехали в лагерь «Ландыш» в Воронежскую область.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в соцсетях, что 31 мая 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов отправятся в Воронеж.