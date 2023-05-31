Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Детей из двух районов Белгородской области отправляют на отдых в детские лагеря

Короткая ссылка
Детей из Грайворонского района Белгородской области отправляют на летний отдых в детские лагеря. Об этом рассказал RT местный житель.
Детей из двух районов Белгородской области отправляют на отдых в детские лагеря
  • РИА Новости

По его словам, родители по желанию могут бесплатно отправить детей на месяц-два на отдых в другие регионы России.

Он рассказал, что на Грайворонский район выделены квоты на 300 человек. Одной из этих квот он воспользовался и отправил отдыхать свою дочь.

Также отмечается, что первые 300 школьников из Шебекинского округа уже уехали в лагерь «Ландыш» в Воронежскую область.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в соцсетях, что 31 мая 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов отправятся в Воронеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить