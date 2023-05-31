В Дорогомиловском районе Москвы построят деловой комплекс
Как пишет «Вечерняя Москва», комплекс будет расположен на улице Можайский Вал, рядом со зданием благоустроят сквер.
«Местоположение нового делового центра характеризуют развитая инфраструктура и транспортная доступность», — отметил Бочкарёв.
Площадь объекта превысит 41 тыс. кв. м. Высота здания — 18 этажей, также предусмотрены четыре уровня подземного паркинга.
Ранее НСН сообщала, что на неэффективно используемом участке в Коммунарке построят технопарк и ТРЦ.