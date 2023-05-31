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Бочкарёв: мостовой переход на станции «Текстильщики» БКЛ готов почти на треть

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В Москве продолжается работа по возведению основных конструкций мостового перехода между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. Строительная готовность оценивается в 30%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: мостовой переход на станции «Текстильщики» БКЛ готов почти на треть

«Продолжается строительство мостового перехода, который соединит станцию «Текстильщики» БКЛ с одноимённой станцией Таганско-Краснопресненской линии. Уже готов монолит подземной части и схода на станцию Большого кольца», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, параллельно идут подготовительные работы и устройство шпунтового ограждения, а также вынос существующих инженерных коммуникаций для интеграции с Таганско-Краснопресненской линией.

Как отметил Бочкарёв, переход протяжённостью 14 м пройдёт над железной и автомобильной дорогами. Расчётная пропускная способность — более 20 тыс. пассажиров в час.

Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что строительство пересадки предусматривает устройство двух монолитных сходов и металлического пролётного строения.

«В настоящее время на стапельной площадке ведётся монтаж металлоконструкций главного пролёта моста», — уточнил он.

По его словам, в рамках работ предстоит возвести почти 630 т металлоконструкций.

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