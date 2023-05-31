Бочкарёв: мостовой переход на станции «Текстильщики» БКЛ готов почти на треть
«Продолжается строительство мостового перехода, который соединит станцию «Текстильщики» БКЛ с одноимённой станцией Таганско-Краснопресненской линии. Уже готов монолит подземной части и схода на станцию Большого кольца», — сообщил Бочкарёв.
По его словам, параллельно идут подготовительные работы и устройство шпунтового ограждения, а также вынос существующих инженерных коммуникаций для интеграции с Таганско-Краснопресненской линией.
Как отметил Бочкарёв, переход протяжённостью 14 м пройдёт над железной и автомобильной дорогами. Расчётная пропускная способность — более 20 тыс. пассажиров в час.
Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что строительство пересадки предусматривает устройство двух монолитных сходов и металлического пролётного строения.
«В настоящее время на стапельной площадке ведётся монтаж металлоконструкций главного пролёта моста», — уточнил он.
По его словам, в рамках работ предстоит возвести почти 630 т металлоконструкций.