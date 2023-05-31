РИА Новости: около десяти БПЛА пытались за сутки атаковать один район в Брянской области
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Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
«По предварительной информации, в Брянской области за сутки зарегистрировано десять инцидентов с беспилотниками», — сказал собеседник.
Он уточнил, что все происшествия обошлись без последствий, так как часть беспилотников удалось сбить, а часть уложить при помощи РЭБ. Инциденты произошли около села Куршановичи Климовского района.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что утром на территории Ильского НПЗ упал беспилотный летательный аппарат.