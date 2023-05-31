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Кожемяко: завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с партнёрами из Китая

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что автомобильный завод «Соллерс» во Владивостоке запустит новую линию с участием китайских партнёров.
Кожемяко: завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с партнёрами из Китая
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«На заводе «Соллерс» с китайскими партнёрами в текущем году планируется запуск новой линии», — сказал губернатор.

Какие именно китайские компании примут участие в проекте, пока не сообщается. Перезапуск завода запланирован на август 2023 года.

В ноябре прошлого года «Соллерс» перезапустил производство на заводе в Татарстане.

Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.

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