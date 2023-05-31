Кожемяко: завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с партнёрами из Китая
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«На заводе «Соллерс» с китайскими партнёрами в текущем году планируется запуск новой линии», — сказал губернатор.
Какие именно китайские компании примут участие в проекте, пока не сообщается. Перезапуск завода запланирован на август 2023 года.
В ноябре прошлого года «Соллерс» перезапустил производство на заводе в Татарстане.
Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.