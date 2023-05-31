Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили более 60 природных пожаров в России за сутки

Авиалесоохрана заявила, что за прошедшие сутки сотрудники лесопожарной службы в России потушили 62 природных пожара.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 807 гектаров», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что к полуночи 31 мая в России действовало 55 лесных пожаров на площади 5592 га, которые активно тушили.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами.