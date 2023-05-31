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Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили более 60 природных пожаров в России за сутки

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Авиалесоохрана заявила, что за прошедшие сутки сотрудники лесопожарной службы в России потушили 62 природных пожара.
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили более 60 природных пожаров в России за сутки
  • © РИА Новости / Евгений Кузьмин

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 807 гектаров», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что к полуночи 31 мая в России действовало 55 лесных пожаров на площади 5592 га, которые активно тушили. 

Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами.

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